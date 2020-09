Belgio: re Filippo farà test, incontrò politico positivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 08 SET - Il re Filippo del Belgio dovrà sottoporsi al test Covid. Lo ha riferito oggi il Palazzo reale stando a quanto scrive l'agenzia Belga. Il sovrano aveva infatti ricevuto nei giorni scorsi un esponente politico che era poi risultato positivo al coronavirus. Il politico in questione è Egbert Lachaert, presidente dell'Open Vld, partito fiammingo liberale, nominato esploratore nell'ambito dei negoziati per la formazione di un nuovo governo federale. Durante le udienze vengono sempre rispettate le regole di distanziamento, ha assicurato il Palazzo. Per precauzione, però, il re verrà sottoposto al test. Lachaert dovrebbe presentare venerdì una relazione sulla sua missione, svolta in tandem con il presidente della Sp.a Conner Rousseau, ma al momento non è ancora chiaro come sarà organizzata questa udienza reale. (ANSA).