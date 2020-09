© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 08 SET - La Russia non riconosce che ci sono prigionieri politici in Bielorussia. "In generale, non siamo pronti a riconoscere che ci sono prigionieri politici in Bielorussia", ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, commentando l'arresto di Maria Kolesnikova al confine tra Bielorussia e Ucraina, dove molti osservatori sospettano che il governo bielorusso volesse portare la dissidente contro la sua volontà. (ANSA).