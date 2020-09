© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 09 SET - AstraZeneca sospende temporaneamente i test sul vaccino contro il coronavirus che sta sviluppando con l'Università di Oxford per indagare su una "potenziale non spiegata" reazione in uno dei partecipanti. Lo annuncia la società, sottolineando che lo stop è "un'azione di routine che si adotta durante i test nel caso ci si trovi davanti a una inspiegata" reazione. Questo, spiega AstraZeneca, per "assicurare l'integrità del processo dei test".