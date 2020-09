Atene dichiara stato di emergenza per 4 mesi a Lesbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Il governo greco ha dichiarato lo stato di emergenza per 4 mesi sull'isola di Lesbo dopo il devastante incendio divampato per cause ancora da accertare nel campo di migranti di Moria che ospitava 13mila migranti. Il portavoce del governo, Stelios Petsas, ha annunciato la decisione a seguito di una riunione di emergenza presieduta dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis. Con lo stato di emergenza, Atene ha inviato tutte le forze, compresa la polizia, il personale antincendio e altri lavoratori pubblici per sostenere l'isola e i richiedenti asilo. Le fiamme, divampate nella notte, hanno distrutto il centro sanitario e ampie aree residenziali. Miracolosamente, non si hanno vittime. (ANSA).