(ANSA) - MOSCA, 09 SET - Uomini mascherati in borghese hanno portato via l'attivista bielorusso dell'opposizione Maxim Znak. Lo ha dichiarato a Interfax un rappresentante del Consiglio di coordinamento dell'opposizione bielorussa. "Maxim ha lasciato lo staff di Babariko (candidato alla presidenza bielorusso non registrato, ndr) insieme a uomini mascherati in borghese. Sono saliti su un furgone e se ne sono andati", ha detto il rappresentante. (ANSA).