Conte: "Escludo un altro lockdown, circoscriviamo le aree"

‌«Mi sento di escludere» un altro lockdown nazionale «non tanto per una fede immotivata ma perchè abbiamo elaborato un sistema molto sofisticato di monitoraggio della curva epidemiologica». Lo dice il premier Giuseppe Conte in un’intervista a Stasera Italia che andrà in onda questa sera su Rete 4. Ci potranno essere lockdown «chirurgici», circoscritti sul piano territoriale? «Esatto», risponde Conte. «Durante la fase più acuta non disponevamo dello strumento cui hanno lavorato i nostri esperti coordinati dal ministro Speranza. Abbiamo la possibilità oggi di valutare eventuali soglie di criticità sino all’allarme rosso in modo circoscritto territoriale. Ritornare a un lockdown nazionale lo escluderei».

In serata intanto inteviene l’Oms mettendo in guardia la popolazione mondiale che il vaccino contro il coronavirus potrebbe non arrivare a tutti prima del 2022.

«Non è una formula magica che arriverà a gennaio e risolverà i problemi del mondo», ha detto la dottoressa Soumya Swaminathan, uno dei ricercatori leader dell’Agenzia dell’Onu. «Ci vorrà molto tempo prima di raggiungere l’immunità di gregge, con il 60% o il 70% della popolazione immunizzata, e effettivamente interrompere la trasmissione. Bisognerà aspettare fino al 2022 senza dubbio e fino ad allora le popolazioni devono essere disciplinate», ha aggiunto.