Coronavirus: Museo Guggenheim a Ny riapre il 3 ottobre

(ANSA) - NEW YORK, 9 SET - Una altro tassello importante nel panorama artistico-culturale di New York riapre al pubblico. Si tratta del Solomon R. Guggenheim Museum che darà di nuovo il benvenuto ai visitatori dal prossimo tre ottobre. Il museo è chiuso dallo scorso marzo a causa della pandemia di Covid-19. La direzione ha fatto sapere che in fase iniziale gli ingressi saranno limitati ai giorni dal giovedì al sabato e dalle undici del mattino alle 18. Dal venerdì al sabato invece nella fascia oraria tra le 16 e le 18 il prezzo del biglietto sarà una donazione (Pay What You Wish). Con la riapertura il museo presenterà due nuove mostre: 'Away from the Easel: Jackson Pollock's Mural' sul dipinto monumentale di Jackson Pollock commissionato nel 1943 per la casa a Manhattan di Peggy Guggenheim e 'Knotted, Torn, Scattered: Sculpture after Abstract Expressionism', con una serie di sculture dagli anni '60 e '70 che documentano una serie di approcci alla pratica. (ANSA)