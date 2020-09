Coronavirus: Olanda, record giornaliero nuovi casi da aprile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Il numero di nuovi casi di coronavirus registrati nei Paesi Bassi nelle ultime 24 ore è 1.140, il numero giornaliero più alto da aprile. Lo ha annunciato il ministro della SanitàHugo de Jonge, secondo quanto riportato dal Guardian. "Non sta andando nel verso giusto", ha commentato il ministro. Il giorno prima, erano stati registrati 964 nuovi contagi, con un rapido aumento tra i giovani. L'Istituto superiore della Sanità ha però precisato che l'incremento non è legato alla riapertura delle scuole elementari in tutto il paese tre settimane fa. (ANSA).