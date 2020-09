Mose, con marea sopra +130 cm scatterà sollevamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 09 SET - E' stata fissata a quota +130 cm, rispetto a Punta della Salute, la soglia di salvaguardia sopra la quale scatterà il sollevamento delle barriere del Mose per proteggere Venezia dall'acqua alta. Una misura in grado di proteggere dagli allagamenti il 55% del territorio comunale. Lo scrive il Commissario straordinario per il Mose, Elisabetta Spitz, nella relazione trimestrale sull'andamento dell'opera, che l'ANSA ha visionato. A decidere il via al sollevamento saranno lo stesso Commissario e il Provveditore alle Opere pubbliche, Cinzia Zincone. Dopo il test di alzata contemporanea delle barriere alle tre bocche di porto, il 10 luglio scorso, un'altra prova analoga è stata fatta ad agosto; la prossima sarà l'11 settembre. (ANSA).