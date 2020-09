Vendite-truffa on line,questore gli nega uso pc e smartphone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SASSARI, 09 SET - Ha truffato decine di persone vendendo sui siti di e-commerce falsi prodotti tecnologici come pc, telefonini, strumenti musicali e incassando centinaia di migliaia di euro tramite bonifici e carte prepagate intestate a terzi. Ora un 31enne sassarese, su provvedimento del questore di Sassari, Claudio Sanfilippo, non potrà più usare telefonini, pc, tablet, radiotrasmittenti e qualsiasi apparecchio che gli consenta di navigare su internet. Per lui è vietato anche l'ingresso negli internet point e ovunque si svolgano forme di commercio elettronico. (ANSA).