© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 10 SET - La cancelliera Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron si sono accordati per accogliere 400 minori non accompagnati dal campo di Moria a Lesbo, in Grecia, in seguito agli incendi che hanno devastato il centro. Lo ha reso noto la Dpa. (ANSA).