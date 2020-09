© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 10 SET - "Gli incendi lungo la costa ovest sono solo l'ultimo esempio del vero modo in cui il cambiamento climatico sta cambiando le nostre comunità. Sulla scheda è in gioco la protezione del pianeta. Vota come se la tua vita dipendesse da questo perché è così": lo twitta Barack Obama commentando l'ondata di roghi che sta devastando la California ed altri Stati della costa occidentale Usa. (ANSA).