Coronavirus: record contagi in Slovenia, 108 nelle 24 ore

(ANSAmed) - BELGRADO, 11 SET - Forte balzo dei contagi in Slovenia, dove nelle ultime 24 ore i nuovi casi di coronavirus sono stati 108, record giornaliero dall'inizio della pandemia lo scorso marzo. Per la prima volta, riferiscono i media regionali, nel Paese ex jugoslavo il bilancio quotidiano dei contagi ha superato quota 100. L'incremento, secondo i media, è dovuto ad un sensibile aumento dei test effettuati, che ieri sono stati un record di 2.758. Il bilancio dei decessi rimane invariato a 135, mentre il totale dei contagi è ad oggi di 3.498, con 701 casi attivi. I pazienti in ospedale sono 27, dei quali cinque in terapia intensiva. (ANSAmed).