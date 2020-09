Us Open, Serena Williams eliminata. Finale Osaka-Azarenka

Saranno la giapponese Naomi Osaka, testa di serie numero 4, e la bielorussa Victoria Azarenka a disputare la finale degli Us Open femminili, secondo Slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows, a New York. Nelle semifinali disputate nella notte italiana, Osaka ha piegato l'americana Jennifer Brady, 28esima forza del seeding, per 7-6(1) 3-6 6-3, mentre Azaranka si è imposta in rimonta, per 1-6 6-3 6-3, sulla statunitense Serena Williams, che dunque dice addio al sogno di conquistare il suo 24esimo Slam in carriera.

