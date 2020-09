Coronavirus: metro New Delhi riprende piena operatività

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Le metropolitana di New Delhi ha ripreso oggi la piena operatività con la riapertura della sua linea Airport Express, il cui servizio era stato interrotto lo scorso marzo a causa della pandemia di coronavirus. Nell'ultima settimana, riporta la Cnn, la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) ha gradualmente riaperto le stazioni della capitale, mantenendo comunque in vigore una serie di restrizioni di sicurezza. Nel Paese, tuttavia, i nuovi casi di coronavirus continuano a segnare un record giornaliero dopo l'altro: per questo, le stazioni della metropolitana che si trovano nelle zone più a rischio rimarranno chiuse. E le autorità hanno dispiegato oltre 1.000 guardie nelle rete per garantire il rispetto delle misure restrittive in vigore. Tra queste, la riduzione del numero di passeggeri per ciascuna carrozza e il divieto di pagare in contanti per l'acquisto dei biglietti. Inoltre, possono viaggiare solo i passeggeri che non presentano sintomi e tutti sono obbligati a indossare la mascherina. La capitale è una tra le poche città indiane a riaprire la metropolitana. A Mumbai il governo locale ha annunciato che il servizio resterà chiuso. (ANSA).