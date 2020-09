Coronavirus: protesta anti-lockdown a Melbourne, 14 arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Almeno 14 persone sono state arrestate oggi a Melbourne nel corso di una protesta contro le misure di lockdown anti-coronavirus alla quale partecipavano un centinaio di persone. "Nonostante tutti gli avvertimenti, è stato deludente vedere questi individui protestare oggi nella città, mettendo a rischio le vite degli abitanti di Victoria", ha commentato in un comunicato la polizia dello Stato, secondo quanto riporta la Cnn. Denominata 'Melbourne Freedom Walk', la protesta era stata organizzata via Facebook dal cosiddetto 'Melbourne Freedom Group', che l'aveva definita "una passeggiata legale per permettere ai cittadini di riunirsi, stare in salute e parlare di riprenderci le nostre libertà". Ad oggi lo Stato di Victoria conta 19.800 casi di coronavirus, di cui 886 a Melbourne. Nello Stato si registrano finora 716 morti. Le autorità hanno già annunciato che le restrizioni in vigore a Melbourne verranno gradualmente allentate da domani. (ANSA).