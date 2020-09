Arresta un ladro in fuga ma sferra un calcio: procedimento per un poliziotto in Sicilia

RAGUSA - Avrà un procedimento disciplinare il poliziotto di Modica che dopo aver arrestato un presunto ladro in fuga, gli ha sferrato un calcio. Le riprese dell’arresto sono state fatte da un cittadino che ha 'postatò quel video che è diventato virale. Sull'episodio è intervenuto il questore di Ragusa Giusy Agnello che ha stigmatizzato l'accaduto ed è pronta ad assumere le consenquenziali decisioni. «Nessuna giustificazione per l’episodio - dice- sono costretta ad aprire un provvedimento disciplinare e la cosa mi dispiace moltissimo perchè so bene con quanto impegno lavorino i nostri agenti».

