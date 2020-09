Coronavirus: India, oltre 94mila casi in 24 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 13 SET - L'India ha registrato oltre 94.000 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità. Secondo i dati ufficiali, riporta la Cnn, i nuovi contagi sono 94.551: non si tratta di un altro record giornaliero, ma è il quarto giorno consecutivo che nel Paese vengono segnalate più di 90.000 infezioni in un solo giorno. Il bilancio complessivo dei casi sale così a quota 4.754.356. Allo stesso tempo, i morti sono stati 1.114, per un totale di 78.586 dall'inizio della pandemia. Nel complesso, 3.702.595 persone sono guarite finora, mentre 973.175 sono ancora malate. (ANSA).