In Italia contagi in lieve calo, 1458, ma con meno tamponi. 7 le vittime

Lieve calo nei contagi rispetto a sabato: sono 1.458 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 287.297. Sul calo pesa però il minor numero di tamponi effettuati: 20mila circa meno di ieri (72.143 contro 92.706). Sette sono invece le vittime in un giorno, per un totale di 35.610 mentre non c'è alcuna regione senza nuovi casi.

Lombardia Sale in Lombardia il numero di positivi rispetto ai tamponi effettuati, e arriva al 2%, Su 12844 tamponi infatti si sono registrati 265 casi, di cui 29 'debolmente positivì e 5 a seguito di test sierologico. Sono 28 i pazienti in terapia intensiva (uno più di ieri) e 252 quelli negli altri reparti (con un ricovero in più). Sono tre i decessi, il che porta il totale complessivo a 16.899.

Per quanto riguarda le Province, a Milano sono stati individuati 88 positivi, di cui 47 in città, a Monza 34, a Como 29, a Brescia 27, a Bergamo 18, a Varese 13, a Pavia 12, a Lodi e Cremona otto, a Mantova sette e due rispettivamente a Lecco e Sondrio.