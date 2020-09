Migranti: Guardia costiera Tunisia ferma due partenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TUNISI, 13 SET - La Guardia costiera tunisina ha intercettato all'alba di ieri un peschereccio a 8 miglia da Djerba con a bordo 54 connazionali, tra cui due minori, intenzionati a raggiungere illegalmente le coste italiane. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno di Tunisi in un comunicato precisando che tutti i fermati sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. In un'altra operazione, tra l'11 ed il 12 settembre scorso, la Guardia costiera ha fermato al largo di Sfax un peschereccio con 22 connazionali a bordo (di età compresa tra 18 e 47 anni) tra cui due ricercati per reati comuni. Anche in questo caso è scattata per tutti una denuncia alla magistratura, ha annunciato in una nota il ministero dell'Interno. (ANSA)