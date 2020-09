Piero Angela "teletrasportato" da Roma a Milano

Seduto su una sedia rossa, pantaloni bianchi e camicia azzurra: si è presentato così Piero Angela a Milano al centro di un palco, ma lui era a Roma. Quello che è comparso a Milano era il suo ologramma in 3D 'trasferito' con tecnologia 5G. «Essere in due posti allo stesso momento una volta era una prerogativa dei santi. Oggi gli informatici lo stanno facendo molto meglio», ha detto Piero Angela sottolineando che «queste nuove tecnologie stanno aprendo un futuro inimmaginabile. O forse era quello che da ragazzi si immaginava essere il 2000 e che si sta veramente realizzando». «Se io fossi un insegnante, cosa farei? Io farei il regista - ha detto ancora il divulgatore scientifico - non farei solo la lezione frontale ma farei entrare il mondo in classe».

L’occasione alla Triennale di Milano per la manifestazione 'Il Tempo delle donne', organizzata da Corriere della Sera. La prima performance olografica live in Europa su rete 5G Vodafone con Gianna Nannini da Berlino che le ha permesso di esibirsi in diretta davanti al pubblico dell’X Factor Dome.

Piero Angela era fisicamente a Roma ma in telepresenza olografica è comparso, con tecnologia 5G Vodafone, a chilometri di distanza interagendo in tempo reale sul palco con gli altri relatori. Bassissima latenza e banda ultra larga hanno infatti garantito, afferma Vodafone che a giugno 2019 ha lanciato la tecnologia su rete commerciale in 5 città, la contemporaneità delle interazioni, l’alta qualità audio-video e il trasferimento ultrarapido dei flussi video in alta definizione fra Roma e Milano.

«Le caratteristiche distintive del 5G, in particolare banda ultra larga e latenza al millisecondo - spiega Sabrina Baggioni, direttore programma 5G di Vodafone - aprono la strada ad applicazioni finora impensabili per 'accorciare le distanzè e per facilitare l’accesso alle competenze: esperienze nuove, più immersive, interattive e intuitive, per il mondo della scuola, della sanità, delle imprese, dei media e dello spettacolo».