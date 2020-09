Due candidati Navalny vincono seggi dove è stato avvelenato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 14 SET - Secondo i primi risultati delle elezioni locali in Russia, due candidati del leader dell'opposizione russa Alexei Navanly hanno vinto i seggi nel parlamento locale nella città siberiana di Tomsk, dove sarebbe stato avvelenato il 20 agosto scorso. Andrei Fateev e Ksenia Fadeeva si sono piazzati in cima a due circoscrizioni elettorali, mentre il partito di governo Russia Unita ha vinto nel complesso a Tomsk con il 24,46 per cento dei voti. Lo riportano i media russi. (ANSA).