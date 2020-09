Forte Marmi, stabilimenti balneari aperti fino al primo novembre

Stabilimenti balneari aperti fino all’1 novembre a Forte dei Marmi in Versilia (Lucca). Lo ha deciso il sindaco Bruno Murzi: «Il settembre invitante per le temperature quasi estive ha determinato la decisione», così stamani ha firmato un’ordinanza che proroga l’apertura.

Dal Comune si ricorda che questa «possibilità vige ormai da diversi anni, allo scopo di favorire l’allungamento della stagione turistica, viste anche le favorevoli condizioni climatiche, che solitamente caratterizzano il fine stagione sulla costa della Versilia. La proroga prevede il rispetto di alcune condizioni contenute nell’ordinanza emanata in materia dalla Capitaneria di porto di Viareggio».