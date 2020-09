Scuola, anche applauso per salutare nuovo anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 14 SET - Mani di genitori che salutano da lontano e, improvvisamente, un applauso mentre i bambini si avviano verso la porta d'ingresso. Succede anche questo in un primo giorno di scuola che ha un sapore diverso da tutti gli inizi d'anno scolastico vissuti finora. Alla scuola elementare dell'istituto comprensivo Marconi Antonelli di Torino, questa mattina il rito del primo giorno si è ripetuto in modo diverso dal solito, così come nelle altre scuole della città, fra ingressi scaglionati, mascherine e distanziamento. Per garantire il rispetto delle norme anti Covid-19 i genitori non hanno potuto accompagnare i figli fino alla porta d'ingresso, ma sono rimasti fuori dalla cancellata che circonda il cortile, dove sono stati posizionati cartelli con le lettere delle diverse sezioni. Uno a uno i bimbi sono entrati ordinatamente raggiungendo le maestre mentre mamme e papà, con la mascherina ben calzata sul volto, salutavano con la mano. Un saluto che è diventato corale, trasformandosi in applauso, nel momento in cui la classe si è mossa per entrare a scuola e iniziare questo nuovo anno. (ANSA).