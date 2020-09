Lesbo, cinque migranti arrestati per l'incendio a Moria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA-AFP) - ATENE, 15 SET - Cinque migranti sono stati arrestati per aver appiccato l'incendio al campo di Moria, sull'isola di Lesbo, il più grande d'Europa. Lo ha annunciato il governo di Atene. "Cinque giovani stranieri sono stati arrestati. Si cerca un sesto che è stato identificato", ha dichiarato il ministro greco della Protezione Civile Michalis Chrysohoidis. Per quanto riguarda la destinazione dei migranti sfollati dal campo oggi Angela Merkel e il suo ministro dell'Interno Horst Seehofer si sono intanto accordati sull'accoglienza di altri 1500 profughi. Lo ha scritto la Dpa, citando fonti informate. Il parametro scelto in questo piano è che si accoglieranno le famiglie con i bambini. (ANSA-AFP).