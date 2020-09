© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 15 SET - La situazione nel campo di migranti di Moria nell'isola di Lesbo a seguito dell'incendio è "assolutamente vergognosa per l'Europa". Lo ha affermato la presidente del gruppo dei Socialisti e democratici (S&D) Iratxe Garcia in conferenza stampa. "Ciò che sta accadendo è l'antitesi dei nostri valori dell'Unione europea. Siamo tutti responsabili di trovare una soluzione per coloro che cercano rifugio e sicurezza in Europa", ha aggiunto. (ANSA).