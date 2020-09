Uomo accoltellato e ucciso dopo una lite a Como

Un uomo di 51 anni è stato accoltellato e ucciso questa mattina alle 7 a Como in piazza San Rocco dopo una lite scoppiata per strada. L’omicida si è costituito alla polizia. Ancora non si conoscono le identità delle persone coinvolte e i motivi dell’aggressione.

E’ un prete, don Roberto Malgesini, 51 anni, l’uomo ucciso questa mattina in in centro a Como. A sferrare le coltellate mortali sarebbe stato un cittadino straniero che si è poi costituito ai carabinieri. Don Malgesini era conosciuto in città per il suo impegno a favore degli migranti.

L’uomo che ha ucciso questa mattina a Como don on Roberto Malgesini è un senzatetto di origini straniere con problemi psichici. Lo si è appreso dalla diocesi di Como. Il vescovo Oscar Cantoni è arrivato sul luogo dell’omicidio, dove c'è anche il sostituito procuratore Massimo Astori.