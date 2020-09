Uragano Sally si rafforza, rotta tra Mississippi e Louisiana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 15 SET - L'uragano Sally ieri si è rafforzato a categoria 2 e oggi dovrebbe toccare terra probabilmente a Biloxi, in Mississippi. Potrebbe seguire, secondo gli esperti, la linea di confine tra Mississipi e Louisiana, un tragitto simile a quello di Katrina, che nel 2005 ha devastato New Orleans. Il National Hurricane Center ha fatto sapere che Sally dovrebbe arrivare sulla costa del Golfo stasera (ora locale), e potrebbe "avvicinarsi alla forza di un uragano maggiore". I venti si sono rafforzati a 160 km orari, ma la cosa più preoccupante è il suo lento avvicinamento finale. Il presidente americano Donald Trump ha approvato le dichiarazioni di emergenza per Mississippi e Louisiana, autorizzando quindi il Dipartimento per la sicurezza interna e l'Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Fema) ad assistere negli sforzi di soccorso in caso di calamità nei due Stati. (ANSA).