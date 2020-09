Coronavirus: 159 nuovi casi in Lombardia, 2 vittime

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Sono 159 i nuovi casi positivi in Lombardia rilevati da 17.831 tamponi effettuati ieri, per una percentuale pari allo 0,89%. Dei 159 nuovi casi 18 sono 'debolmente positivi' e 9 a seguito di test sierologico. Due le vittime, 152 le persone guarite o dimesse, un nuovo paziente in intensiva e un altro in altri reparti. La provincia con più casi è Milano con 60, di cui 24 in città. Quindici i casi in Brianza, 14 a Brescia e Lodi, 13 a Varese, 10 a Mantova, 4 a Bergamo, 2 a Como, Cremona e Lecco, zero a Sondrio. (ANSA).