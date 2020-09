Entra in una abitazione e tenta di violentare una ragazza, arrestato

Un trentenne originario della Costa d’Avorio è stato arrestato per violenza sessuale a Bologna dai Carabinieri, che lo hanno bloccato nel primo pomeriggio di lunedì in un condominio nella periferia della città. Poco prima l'uomo era entrato in un’abitazione al piano terra e aveva aggredito una giovane donna che si trovava in cucina, buttandola a terra e cercando di baciarla e di spogliarla. La notizia è stata anticipata dall’edizione locale del Resto del Carlino. La vittima è riuscita a divincolarsi e fuggire nell’androne del palazzo dove le sue grida sono state sentite da alcuni vicini, che l’hanno soccorsa e hanno avvertito il 112. I militari del nucleo Radiomobile sono intervenuti e hanno rintracciato l'aggressore ancora nell’appartamento, mentre si stava rivestendo. Il trentenne, senza fissa dimora e già con precedenti, è stato portato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

