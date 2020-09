Escort:difesa, Gianpi è cambiato, va assolto.Attesa sentenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 16 SET - "È stato il processo dello scandalo ma Tarantini è cambiato". Lo ha detto l'avvocato Nicola Quaranta, difensore di Gianpaolo Tarantini, nell'arringa del processo di appello sulle 26 escort portate nelle residenze estive di Silvio Berlusconi, palazzo Grazioli e Arcore, tra il 2008 e il 2009. Il legale ha chiesto l'assoluzione per l'imprenditore barese. In primo grado Tarantini era stato condannato a 7 anni e 10 mesi di reclusione. Per lui la Procura generale, considerato che 13 delle 32 imputazioni contestate sono ormai prescritte, ha chiesta una riduzione della pena a 6 anni. Oltre Tarantini sono imputati Sabina Began, "l'ape regina" dei party berlusconiani (per lei il sostituto pg Giuseppe Iacobellis ha chiesto la conferma dei 16 mesi inflitti in primo grado), il pr milanese Peter Faraone, che rischia una condanna a 2 anni di reclusione e l'amico di Gianpi, Massimiliano Verdoscia, per il quale è stato chiesto il non luogo a procedere per prescrizione di tutte le accuse. Dopo la discussione delle difese, i giudici della Corte di Appello di Bari si sono ritirati in camera di consiglio e la sentenza è attesa nelle prossime ore. (ANSA).