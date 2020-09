Prete ucciso: domani l' interrogatorio dell'arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - COMO, 16 SET - Sarà interrogato domani in carcere dal gip per la convalida dell'arresto Ridha Mahmoudi, 53 anni, il tunisino che ieri mattina a Como ha ucciso a coltellate don Roberto Malgesini, il "prete degli ultimi" che tante volte lo aveva aiutato. Da ieri è in isolamento nel carcere del Bassone. Sentito in questura, l'immigrato ha ammesso di avere ucciso il prete - peraltro si era costituito lui stesso ai carabinieri - rivendicando l'omicidio sulla base di motivazioni confuse e deliranti. L'uomo, senza permesso di soggiorno dal 2014 per via del divorzio dalla moglie italiana e per i vari precedenti penali, era convinto che contro di lui fosse stato ordito un complotto per costringerlo al rimpatrio: un complotto ordito da autorità, giudici, avvocati e medici e pure dal quel prete che tante volte lo aveva aiutato negli ultimi anni. Aveva inviato lettere e documenti alle autorità e all'ambasciata, dopo essere stato colpito da due decreti di espulsione, contro i quali aveva ricorso, ma che prima o poi sarebbero stati eseguiti. Mahmoudi era anche convinto di essere seguito, per questo in giugno aveva acquistato il coltello usato ieri mattina. (ANSA).