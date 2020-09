Von der Leyen, con Conte organizzeremo un vertice su sanità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 16 SET - "Col presidente del consiglio Giuseppe Conte e la presidenza italiana del G20 organizzeremo un vertice globale sulla sanità, in Italia, per dimostrare che l'Europa c'è per proteggere" i cittadini. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo primo discorso sullo stato dell'Unione, all'Eurocamera, a Bruxelles. "Dobbiamo costruire un'unione della sanità", ha aggiunto von der Leyen sottolineando che "il popolo europeo sta ancora soffrendo, è un periodo di ansia, sono preoccupati di come sbarcare il lunario, la pandemia e l'incertezza non sono ancora superati e la ripresa è ancora in fase iniziale, nostra priorità è superare questa fase, e l' Europa può farlo ". (ANSA).