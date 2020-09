Cirio, governo consideri Piemonte un esempio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 17 SET - "Sono dispiaciuto che la scelta del Governo sia stata quella di entrare in netto contrasto con il Piemonte, invece che considerarlo un esempio". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sulla decisione del Tar di respingere la richiesta di sospensiva d'urgenza dell'ordinanza sulla verifica della misurazione della febbre. Un provvedimento, sottolinea, che "punta a garantire più sicurezza per i propri cittadini, introducendo un livello di controllo in più per tutelare la salute di bambini e ragazzi, del personale scolastico e dei nonni". (ANSA).