Dress code alle borsiste, a giudizio anche l'ex pm Nalin

Il gup del Tribunale di Bari Annachiara Mastrorilli, al termine dell’udienza preliminare nei confronti dell’ex giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo, ha rinviato a giudizio anche l’ex pm di Rovigo Davide Nalin, accusato di concorso nei maltrattamenti su alcune ex borsiste della Scuola di Formazione per la preparazione al concorso in magistratura 'Diritto e Scienzà. E’ stata stralciata la posizione dell’avvocato barese Andrea Irno Consalvo, organizzatore dei corsi all’interno della Scuola, accusato di false informazioni al pm per aver «taciuto quanto a sua conoscenza» sui rapporti tra Bellomo e le corsiste.