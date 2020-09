© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 17 SET - "Con l'enorme quantità di schede elettorali non richieste ma inviate agli 'elettori' quest'anno, il risultato delle elezioni del 3 novembre NON SARA' MAI DETERMINATO IN MODO ACCURATO". Lo twitta Donald Trump tornando ad attaccare il voto per corrispondenza. "Gli stati dovrebbero smetterla ora" di inviare le schede elettorali e dovrebbero "chiedere agli elettori di andare alle urne". (ANSA).