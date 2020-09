Usa: aeroporto San Francisco aspira a diventare 'silenzioso'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 17 SET - L'aeroporto di San Francisco ha deciso di dare una tregua alle orecchie dei suoi passeggeri. SFO (sigla dell'aeroporto californiano) aspira infatti a diventare un 'quiet airport', ossia un aeroporto silenzioso, riducendo del 40% il livello di rumore nei suoi terminal. Il primo passo è stato quello di limitare ai gate interessati gli annunci con gli altoparlanti invece di diffonderli per tutto il terminal. "Abbiamo investito tanto - ha detto il direttore Ivar C. Satero - nel rendere l'esperienza a SFO il più rilassante e piacevole possibile". Secondo una comunicazione ufficiale inoltre sono stati eliminati oltre 90 minuti di annunci non necessari al giorno. Il prossimo passo sarà quello di ridurre il rumore di scale e passerelle mobili. Altri aeroporti al mondo tra cui Doha in Qatar e Helsinki in Svezia hanno già adottato cosiddette politiche del silenzio per rendere l'attesa prima del volo meno stressante. Precedentemente SFO si era anche impegnato a diventare 'zero-waste' entro il 2021 mettendo al bando le bottigliette d'acqua monouso in plastica. (ANSA).