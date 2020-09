Biden, mai vista amministrazione così irresponsabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 18 SET - "Non ho mai visto un'amministrazione così irresponsabile". Lo afferma il candidato democratico alla cAsa Bianca, Joe Biden, nel corso di un town hall organizzato da Cnn in Pennsylvania. "Trump guarda solo a Wall Street, non agli americani", afferma Biden. "Questa campagna è Scranton contro Park Avenue. Tutto quello che Trump vede da Park Avenue è Wall Street. Tutto quello a cui pensa è Wall Street", dice Biden cercando di marcare una netta di differenza fra la sua visione dell'America e quella del presidente. (ANSA).