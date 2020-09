India: pronto tunnel più alto del mondo, 9,2 km a 3000 metri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NUOVA DELHI, 18 SET - L'India si prepara a inaugurare l'Atal Tunnel, la galleria stradale più alta del mondo, a 3000 metri di altezza. Il tunnel corre sotto il passo himalayano di Rohtang, nel Pir Panjal, lungo l'autostrada che collega Manali, nell'Uttar Pradesh a Leh, capitale del Ladakh. L'opera, annunciano i media indiani, sarà inaugurata da Narendra Modi entro la fine del mese, non appena le verifiche tecniche sugli impianti saranno terminate. Il tunnel, lungo 9,2 km, ridurrà il percorso tra le due città di 46 chilometri, facendo risparmiare quattro ore di viaggio: per percorrerlo, infatti, basteranno dieci minuti. Intitolata ad Atal Bihari Vajpayee, l'ex premier recentemente scomparso, la galleria è un gioiello di ingegneria; i lavori sono iniziati dieci anni fa, ma hanno hanno richiesto quattro anni in più dei sei previsti: le temperature della zona hanno infatti consentito di lavorare solo nel periodo da aprile a settembre. Gli esperti di geopolica osservano che il tunnel, che si trova molto vicino alla linea di confine condivisa e contesa con la Cina, faciliterà soprattutto gli spostamenti dei militari e dei loro convogli. Harpal Singh, responsabile della Border Road Organization fa sapere che l'India ha completato negli ultimi quattro anni quasi tutte le strade di confine e ha rinforzato la maggioranza dei ponti himalayani per consentire il passaggio di mezzi anche molto pesanti. (ANSA).