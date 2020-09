Kosovo: onorificenza a Trump per accordo Belgrado-Pristina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - BELGRADO, 18 SET - Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha inviato una lettera a Donald Trump per informarlo della sua decisione di conferirgli la medaglia all'Ordine della Libertà per il ruolo da lui avuto nel raggiungimento dell'accordo sulla normalizzazione dei rapporti economici tra Belgrado e Pristina. Nel darne notizia, i media serbi osservano che si tratta della più alta onorificenza conferita da Pristina. L'accordo è stato firmato il 4 settembre scorso alla Casa Bianca dal presidente serbo Aleksandar Vucic e dal premier kosovaro Avdullah Hoti, alla presenza del presidente Usa Donald Trump. Una medaglia al merito, aggiungono i media, verrà conferita dalla dirigenza kosovara anche al consigliere per la sicurezza nazionale del presidente americano Robert O'Brien e all'inviato speciale Usa per il Kosovo Richard Grenell, per il loro impegno e contributo all'accordo tra Belgrado e Pristina. Thaci nella lettera ringrazia Trump per la sua mediazione e lo invita a visitare il Kosovo. (ANSAmed).