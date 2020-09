© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 18 SET - "Ci saranno abbastanza vaccini per tutti gli americani entro aprile. Entro la fine dell'anno avremo 100 milioni di dosi", destinate alle categorie più a rischio. Lo afferma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in conferenza stampa. (ANSA).