Usa: incendi California, chiude parco nazionale Yosemite

(ANSA) - NEW YORK, 18 SET - Gli incendi in California provocano la chiusura del parco nazionale di Yosemite. Il fumo e le sostanze tossiche proveniente dai roghi nelle aree circostanti ha reso la qualità dell'aria pericolosa anche in quello che è considerato uno dei parchi nazionali più famosi degli Stati Uniti. Non è ancora chiaro quando sarà possibile riaprirlo. Al momento l'incendio più grande, 'Creek Fire', è contenuto solo al 18%. Nell'altro incendio a est di Los Angeles, 'El Dorado Fire', ha perso la vita un vigile del fuoco. (ANSA).