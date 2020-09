Thailandia: Bangkok, in migliaia a protesta anti-governativa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BANGKOK, 19 SET - Migliaia di manifestanti anti-governativi, in gran parte giovani, si sono radunati da questa mattina attorno all'università Thammasat di Bangkok, in una protesta che nei programmi durerà fino a domani chiedendo lo scioglimento del Parlamento, una nuova Costituzione e lo stop alla persecuzione politica dei critici del governo e della monarchia. Mentre nell'area continuano ad arrivare manifestanti e con i comizi più attesi previsti in serata, gli organizzatori contano di arrivare a un'affluenza superiore ai 12mila di una simile protesta un mese fa, la più grande dal colpo di stato del 2014. L'attuale premier Prayuth Chan-ocha guidò quel golpe ed è ora alla guida di un governo di coalizione criticato da più parti per la sua inazione di fronte a una grave crisi economica. La protesta è organizzata da un collettivo di nuovi leader studenteschi che chiede riforme progressiste in un Paese tradizionalmente controllato da un establishment di grandi famiglie e militari sotto l'ombrello protettivo del sovrano, ufficialmente al di sopra della politica. Alcuni dissidenti di rilievo hanno anche chiesto una riforma della monarchia e una maggiore trasparenza nei fondi a disposizione del re Vajiralongkorn, un tema tabù in un Paese con la legge di lesa maestà più severa al mondo. (ANSA).