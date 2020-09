Guardia costiera libica riporta indietro 128 migranti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TUNISI, 20 SET - ''Stanotte 128 migranti, tra cui donne e bambini sono stati riportati in Libia dalla Guardia costiera''. E' quanto scrive la portavoce di Iom-Un Migration Safa Msehli su Twitter sottolineando come ''oltre 8000 persone che hanno tentato di lasciare il Paese quest'anno, sono state riportate indietro e sottoposte a detenzione arbitraria''. Sotto l'ordine del vicepresidente dell'Autorità libica per la lotta alla migrazione clandestina, Mohamed Al-Khoja, i 128 sono stati accolti presso il centro Tarik El-Sekka di Tripoli, secondo una nota su Facebook della stessa Autorità, secondo la quale ''i migranti sono di diverse nazionalità arabe, africane e asiatiche''. (ANSA).