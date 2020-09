Iran, mondo sia unito contro 'irresponsabilità' Usa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 20 SET - L'Iran ha rivolto oggi un appello al mondo intero perché risponda unito alle "azioni irresponsabili" degli Usa, che hanno dichiarato nuovamente in vigore le sanzioni Onu contro Teheran nonostante l'opposizione delle altre grandi potenze, compresi i Paesi europei. "Ci aspettiamo che la comunità internazionale e tutti i Paesi del mondo si oppongano a queste azioni irresponsabili da parte del regime della Casa Bianca e parlino con una sola voce", ha detto in una conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Said Khatibzadeh. Anche Mosca condanna come "illegittime" le sanzioni che gli Stati Uniti hanno deciso di reintrodurre unilateralmente. In una nota del ministero degli Esteri russo si legge che "le iniziative e azioni illegittime degli Stati Uniti per definizione non possono avere alcuna conseguenza legale e internazionale per altri Paesi". (ANSA).