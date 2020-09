Maltempo nel sud della Francia, un disperso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ANDUZE, 20 SET - Un automobilista risulta disperso nel distretto di Gard, nel sud della Francia, dove piogge torrenziali di eccezionale intensità hanno colpito nel pomeriggio e durante la notte la catena delle Cévennes, provocando esondazioni. I meteorologi calcolano che in un paio d'ore siano caduti 450 millimetri d'acqua. Nella zona i corsi s'acqua, fra cui i fiumi Gardon e Anduze, si sono gonfiati e altri minori sono sono esondati. Diverse strade sono interrotte e diverse centinaia di persone sono state evacuate dalle zone a rischio e portate in luoghi sicuri. Le previsioni meteorologiche indicano la possibilità di un'attenuazione delle precipitazioni nelle prossime ore dopo ben due ondate di nubifragi. Cinque dipartiimneti - Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône, Var e Alpes-Maritimes - restano in allarme meteo 'arancione', il secondo in ordine di gravità, secondo diversi media. (ANSA).