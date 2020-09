Post choc contro Annibali,denunciato autore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 20 SET - A febbraio per quel post su Facebook pieno di odio e soprattutto di inumanità la deputata di Italia Viva Lucia Annibali aveva ricevuto la solidarietà bipartisan del mondo politico: dal premier Conte ai ministri Bonafede, Guerini e Azzolina, al presidente Fico ma anche da parte dell'opposizione con esponenti come Meloni, Carfagna, Bernini. Un post in cui la parlamentare veniva definita una 'misera infame" e in cui si inneggiava all'ex fidanzato condannato in via definitiva a 20 anni di carcere per averle lanciato contro dell'acido che le ha procurato lesioni al volto. Ora l''anonimo 'leone da tastiera" ha una identità e dovrà rispondere alla giustizia di quanto scritto. E' un 53enne, residente a Roma, rintracciato dopo lunghe e accurate indagini compiute dalla Polizia Postale. Per lui è scattata la denuncia per il reato di istigazione alla violenza. (ANSA).