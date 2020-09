© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 20 SET - Joe Biden in vantaggio di 8 punti su Donald Trump. Secondo un sondaggio condotto a livello nazionale da Wall Street Journal e NBC, l'ex vicepresidente ha il 51% dei consensi contro il 43% di Trump. Biden è considerato più affidabile sulla pandemia, mentre Trump per l'economia. (ANSA).