L'Antico Toscano è il sigaro 'migliore al mondo' (fuori dai Caraibi)

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Nella notte degli "Oscar" dei sigari, trionfa l'Antico Toscano di Manifatture Sigaro Toscano. I consumatori, grazie alla votazione online organizzata dall'autorevole rivista Cigar Journal, hanno proclamato l'Antico Toscano, prodotto di eccellenza dell'azienda made in Italy, "Best Cigar - Other Countries" (cioè fuori dall'area caraibica) , il migliore al mondo tra tutti. A ricevere virtualmente il prestigioso premio svoltosi per la prima volta online, Stefano Mariotti, Amministratore Delegato di Manifatture Sigaro Toscano. "Siamo onorati e orgogliosi per questo importante riconoscimento che premia non solo il prodotto, ma tutta la filiera dei sigari Toscano: i nostri coltivatori, la passione e la dedizione di tutte le persone che lavorano in MST in Italia e nel Mondo. E' un riconoscimento anche ai nostri distributori che operano in più di 70 paesi e a tutti i nostri consumatori e i nostri tabaccai che anche in un anno difficile come il 2020 non hanno mai smesso di credere nel nostro prodotto. Grazie a tutti, questo risultato è frutto anche della vostra passione e del vostro lavoro", ha commentato l' Amministratore Delegato di MST. Il Cigar Trophy nasce per iniziativa del Cigar Journal nel 1998 e i suoi premi si sono affermati come i più ambiti per i migliori brand e i migliori servizi del mondo dei sigari. Dal 2013 sono i consumatori ad assegnare i premi, inviando le proposte di candidatura e successivamente votando. www.cigartrophy.com (ANSA).