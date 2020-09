Coronavirus: Turchia, 1.743 casi e 68 vittime in 24 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISTANBUL, 21 SET - Sono 1.743 i casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Turchia, su 112.942 test effettuati. Il dato porta il totale dei contagi nel Paese a 304.610. Le nuove vittime ammontano a 68, portando i decessi complessivi a 7.574. I pazienti in terapia intensiva sono 1.491, mentre quelli guariti crescono di 1.202, arrivando in tutto a 268.435. Lo ha riferito nel suo bollettino quotidiano il ministro della Salute turco Fahrettin Koca. (ANSA).